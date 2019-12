Enigma Gabigol, no al Flamengo? GdS: “Per l’Inter è ora di passare all’incasso ma…”

Mancano due giorni alla scadenza dell’accordo tra Inter e Flamengo per il prestito di Gabigol che, ufficialmente, farà ritorno all’Inter, qualora la nuova intesa non venisse trovata nel giro di 48 ore. Ecco gli ultimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport:

“Il Ceo del Flamengo, Bruno Spindel, ha avuto un incontro a Doha con i rappresentanti dell’attaccante, che non sembra convinto di giocare ancora in Brasile. L’Inter aspetta impaziente, ma dall’Europa arrivano chiamate solo per il prestito. E questa è l’ora di passare all’incasso”.