Gagliardini: “Tanti campioni nell’Inter, allenarsi con loro ti fa essere pronto per ogni avversario”

Protagonista del matchday programme di Inter-Bologna, Roberto Gagliardini ha parlato dei suoi compagni nerazzurri, ma anche dei suoi hobby e dei suoi valori.

CAMPIONI – “Ci sono tanti campioni in squadra, sarebbe riduttivo dire qual è il compagno più tosto da affrontare in allenamento. Allenarsi con loro ti permette di essere pronto per affrontare qualsiasi avversario. Non ho mai avuto un piano B: ho sempre sognato di fare il calciatore, ero convinto e volevo riuscirci. Se proprio mi fosse andata male? Forse avrei fatto l’insegnante di educazione fisica. Il compagno con cui vado maggiormente d’accordo e con cui passo più tempo anche fuori dal campo è D’Ambrosio: le nostre famiglie sono molto unite, siamo amici”.

HOBBY – “Oltre al calcio seguo l’Nba. Non ho un giocatore preferito, ma trovo gli incontri molto spettacolari ed emozionanti. Mi appassionano. L’umiltà e la cultura del lavoro sono le doti che mi porto dentro e che mi hanno aiutato nella mia carriera. Penso che alla fine i sacrifici paghino sempre”.

TOP 5 – Zenga, Samuel, Facchetti, Recoba e Milito