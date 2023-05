Gagliardini espulso a Napoli: non indosserà più la maglia dell’Inter a San Siro

Giornata da incubo per Roberto Gagliardini: la partita del centrocampista dell'Inter, sceso in campo da titolare a Napoli, è infatti durata solamente 41 minuti. Il numero 5 nerazzurro è stato espulso per doppia ammonizione, dopo aver sostanzialmente sbagliato tutto quello che poteva sbagliare e commettendo falli a ripetizione. A nulla sono valsi i continui richiami di Inzaghi e dei compagni di squadra, oltre alla "grazia" ricevuta in precedenza dall'arbitro Marinelli, che aveva sorvolato su un intervento nettamente in ritardo.