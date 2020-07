Gagliardini: “Sassuolo e Bologna? Errori del passato. Scudetto? La matematica non ci condanna”

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Genoa:

“Finora è andata bene, vediamo a fine partita. Io cresciuto dopo Sassuolo e Bologna? Sono momenti della stagione, sono stati errori che ho fatto ma ora bisogna recuperare e pensare al presente. Puntare al secondo posto? La matematica non ci condanna, è molto difficile ma pensiamo di far bene in queste partite e poi vediamo. Poi ci aspetta anche l’Europa League, poi vediamo”.