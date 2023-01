Gagliardini: “Lavoro per farmi trovare pronto. Credo sia la prima volta che…”

Al termine di Inter-Verona, Roberto Gagliardini ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Siamo lì. Il Napoli ha tanti punti da noi, ma siamo lì. Abbiamo tutto un girone di ritorno per lottare, poi a maggio vedremo. Inutile pensare ai punti persi, bisogna guardare avanti. Mercoledì abbiamo una finale, pensiamo a quella e poi alle prossime partite. Io lavoro per farmi trovare pronto, ci pensavo oggi quando il mister mi ha detto che giocavo. Credo sia la prima volta che in questi due anni con il mister faccio due partite consecutive. Sono contento di aver preso questa continuità, io penso al mio e faccio quello che posso".