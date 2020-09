Gagliardini: “Siamo tanti, è un valore aggiunto. Vidal un campione, felici sia con noi”

Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria col Benevento: “Abbiamo affrontato la partita con l’atteggiamento giusto, siamo partiti forte: abbiamo fatto 3 gol, poi c’è stato l’errore. Ma la partita è sempre stata nelle nostre mani. E’ un anno che siamo col mister, siamo rodati: questo ci dà una marcia in più. C’è bisogno di continuità per valutare, sono contento per la vittoria e la prestazione di oggi. Vidal? Giocarci è abbastanza facile: conosce il calcio, è un campione. Sono felice sia arrivato a darci una mano, potremo fare grandi cose. In allenamento ci troviamo benissimo, la qualità si è alzata notevolmente quest’anno: abbiamo tante soluzioni, tanti giocatori che possono dire la loro, è un valore aggiunto”.