Sky – Inter, la probabile formazione: dagli esterni all’attacco, in pole Gagliardini

Dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia, l'Inter affronterà questa sera il Verona a San Siro per la 18ª giornata di Serie A. Appuntamento importante per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio sul campo di Monza in campionato. Sono tre gli assenti per stasera: Handanovic, Brozovic e Lukaku. Ecco la probabile formazione del match, provata fino a ieri dall'allenatore nerazzurro.