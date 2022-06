Gasperini: “Milito fu grave perdita per noi. Zanetti? All’Inter ero convinto che potesse…”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta intervistato da Linus

Dal passaggio di Milito dal Genoa all'Inter, fino al possibile cambio di ruolo prospettato a Javier Zanetti durante la sua esperienza all'Inter. Gian Piero Gasperini si racconta intervistato da Linus per Amazon Prime Video Sport. "Quando ho visto Milito andare all'Inter, per noi era una grandissima perdita, ma per lui era un'opportunità pazzesca e si è visto dopo tutto quello che è successo dopo. Per chi allena squadre che sono costrette a vendere giocatori che raggiungono livelli così alti, deve essere comunque una soddisfazione anche quella, deve essere la nostra vittoria e il nostro scudetto".

"Un giocatore deve fare qualcosa in cui si sente gratificato, se lo costringi non va bene, deve essere convinto. Con qualcuno ci ho messo un po' più di tempo, con qualcun altro non ci sono riuscito. Io ero convinto che Zanetti all'Inter potesse essere un terzo difensore di destra fantastico perché aveva raggiungo un'età dove fargli fare la fascia avanti e indietro di continuo poteva essere... E invece poteva continuare ad allungare la carriera. Con altri ci sono riuscito come con Burdisso, è stato quello che mi ha convinto con le sue prestazioni a reggere la fase difensiva uomo a uomo e non avere sempre la superiorità numerica".