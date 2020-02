Gds – Inter, decisione su Handanovic rimandata. Scelta condizionata da due variabili

Tiene banco in casa Inter, in vista del derby, la questione legata alle condizioni di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro è ancora in forse per la stracittadina e la decisione definitiva, riporta La Gazzetta dello Sport, è stata di nuovo rimandata: “Nessuna nuova, ma non automaticamente una cattiva nuova. Samir Handanovic non ha svolto alcun test con il pallone, nell’allenamento di oggi pomeriggio ad Appiano. E non è detto lo faccia domani. Conte e lo staff medico hanno convenuto di evitare rischi inutili.

Non c’è bisogno di forzare i tempi, il vantaggio che porterebbe un allenamento in più – per un portiere – sarebbe comunque inferiore ai rischi che si corrono. Anche perché il tutore pronto per il mignolo della mano sinistra protegge sì lo sloveno, ma non al 100%. Ergo: decisione rimandata. Con due variabili che possono condizionare la scelta: il calendario fitto da qui in avanti che attende l’Inter da una parte e la spinta dello stesso giocatore dall’altra, che sta pressando Conte per giocare titolare (ieri è stato il primo a presentarsi ad Appiano)“.