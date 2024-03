In casa nerazzurra c'è attesa per il verdetto del Giudice Sportivo dopo le indagini della Procura Federale sul caso di Inter-Napoli

"La sentenza del giudice sportivo sempre più vicina - è attesa massimo a metà settimana — è il cancello del destino, la resa dei conti definitiva. Se dovesse arrivare una stangata da dieci turni almeno, a quel punto è inevitabile che il nerazzurro scivolerà via di dosso assieme alla maglia della Nazionale. In quel caso estremo, bisognerebbe ricostruire se stessi altrove: il difensore l’ha già fatto in passato, ma la carta di identità è impietosa e ricorda a tutti che gli anni sono già 36".