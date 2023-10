GdS – Esposito va veloce, l’Inter osserva con attenzione: a fine stagione…

Il focus sul giovane attaccante di proprietà del club nerazzurro ora in prestito allo Spezia in Serie B e in evidenza con l'Italia

E anche il primo gol con l'Under 21 è arrivato. Francesco Pio Esposito ha aggiunto un altro importante tassello ieri al percorso di crescita che l'Inter segue con grande attenzione. "Ha la stoffa dei grandi. Si sta imponendo anche in azzurro: prima della rete in Under 21, Esposito era stato protagonista all'Europeo Under 19 (vittoria in finale contro il Portogallo, con rete di Francesco Pio ai gironi con Malta) dopo aver giocato con continuità al Mondiale Under 20, con la sconfitta nella finale con l'Uruguay", si legge nel focus della Gazzetta dello Sport.