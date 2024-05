Un bel gruzzoletto arriverà probabilmente da cessioni collaterali. Perché l'Inter che spera di mantenere i big, dovrà in qualche modo crearsi margine per intervenire in entrata. Uno dei giovani che potrebbero salutare definitivamente è Martin Satriano, come conferma la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge: "Tra i giovani con cui l’Inter può pensare di raccogliere il tesoretto per Gudmundsson e/o Bento c’è anche Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano classe 2001 sta infatti chiudendo alla grande la stagione in prestito con la sorpresa Brest, terzo in Ligue 1 e a un passo dalla qualificazione Champions.