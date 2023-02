GdS – Inter, Brozovic rimane sulla lista dei cedibili “per ragioni economiche e ambientali”

Oggi è il giorno del rientro tra i titolari di Marcelo Brozovic . Dopo la lunga attesa per via degli infortuni, il croato è pronto a riprendere la regia dell'Inter. Ma il futuro resta in bilico.

"Il croato resta, comunque, sulla lista dei cedibili sia per ragioni economiche che ambientali: in società non è piaciuto soprattutto il recupero lento dall’infortunio, teleguidato dal suo preparatore personale Adreja Milutinovic, che, strano ma vero, sarebbe pure un collaboratore del Milan con il titolo di “head of performance”", spiega La Gazzetta dello Sport.