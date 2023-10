GdS – Inter cavallo vincente: in Champions vale una regola per i nerazzurri

Simone Inzaghi dovrà sciogliere gli ultimi dubbi in vista di Inter-Salisburgo. Il tecnico dell'Inter dovrà tenere in considerazione sia l'approccio da non sbagliare, ma anche la possibilità di intervenire a gara in corso: "La ThuLa sarà ovviamente titolare anche domani in Champions contro il Salisburgo. Sul resto, Inzaghi deve ancora prendere le sue decisioni. Ma i subentranti per definizione, ovvero Carlos Augusto e Frattesi, domani potrebbe invece partire dall’inizio. Dimarco e Barella sono stati tra i meno incisivi a Torino, la stanchezza (e il successivo impegno di campionato con la Roma) potrebbero spingere Inzaghi al cambio. Scontato il rientro dal primo minuto di Bastoni e Dumfries".

Perché la gara si gioca in 90' e in questa ottica va considerata: "Tanto anche in Champions vale la regola del...secondo tempo. A San Sebastian l’Inter si aggrappò al pareggio nel finale, dopo aver sofferto per quasi tutta la partita, con il Benfica nella ripresa s’è vista una delle migliori espressioni in assoluto dell’era inzaghi. Per sintetizzarla con un detto famoso, i cavalli vincenti si vedono alla fine. E questa Inter sembra averlo capito in tutto e per tutto".