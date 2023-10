GdS – Inter, come crepare il muro Bologna: c’è alternativa all’imbucata per Lautaro

Poche ore ancora e l'Inter tornerà in campo. Contro una squadra da non sottovalutare, i nerazzurri lo sanno, per quante insidie è capace di creare e per come sa difendersi. La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea le armi da sfruttare: "L’Inter dovrà far girare il pallone con rapidità e senza pause, per crepare il muro “mottiano” e servire a Lautaro l’occasione esatta.