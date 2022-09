Gds – Inter, diversi giocatori si sono lamentati con lo staff tecnico di…

In casa Inter si corre ai ripari. L'inizio di stagione è stato travagliato, con 4 sconfitte tra agosto e settembre. E un'impressione netta

In casa Inter si corre ai ripari. L'inizio di stagione è stato decisamente travagliato, con 4 sconfitte tra agosto e settembre. E un'impressione netta: le gambe dei giocatori dell'Inter non girano come dovrebbero. La condizione atletica è il primo punto da trattare nel vertice tra i dirigenti e Inzaghi.