GdS – Inter, doppio salto in avanti: il colpo Pavard dal Bayern segnale chiaro

“Con Pavard l’Inter fatto un doppio salto in avanti per quel che riguarda l’esperienza e la personalità, qualità che aveva un po’ perso con gli addii di Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

La squadra nerazzurra si è rifatta il look rivoluzionando la spina dorsale, ma senza perdere fame e ambizione.

“Il segno dell’appeal crescente del club, che adesso va a comprare in casa delle big d’Europa con una nuova credibilità”.

“La finale di Champions ha riportato l’Inter tra i club più ambiti dai giocatore top. Una coccarda che Zhang, Marotta e Ausilio possono mettersi tranquillamente al petto, ma che di certo non abbasserà l’ambizione di vincere che muove tutto lo staff dirigenziale nerazzurro”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.