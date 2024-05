Giorni caldi per programmare il futuro dell'Inter: Inzaghi vedrà prima la proprietà e poi i dirigenti per parlare di mercato

Non solo l'incontro con la nuova proprietà in programma domani. Simone Inzaghi in agenda ha anche un altro impegno per questa settimana, prima di concedersi un po' di meritato riposo. L'allenatore nerazzurro, infatti, vedrà la dirigenza per pensare alla strategia del prossimo mercato.