L'aggiornamento sull'esterno olandese con contratto in scadenza nel 2025: novità entro la fine della stagione

Sono diversi, come detto, i fascicoli sulla scrivania dei dirigenti dell'Inter in materia di rinnovi. Tra questi, anche Denzel Dumfries attende di conoscere il suo futuro, dopo aver superato un momento in cui il tutto sembrava già scritto e lontano dai colori nerazzurri a partire dalla prossima stagione. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: