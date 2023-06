GdS – Inter, Dzeko o Lukaku contro il City? Chi conosce bene Inzaghi…

Il focus del quotidiano a proposito del dubbio in attacco che in casa nerazzurra terrà banco fino alla gara di Champions League

Edin Dzeko o Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez? Se ne parlerà ancora per diversi giorni prima di capire chi scenderà in campo in City-Inter. Il dubbio tiene banco soprattutto per l'alto rendimento del belga nell'ultimo periodo, ma sarà difficile cambiare le gerarchie nella testa di Simone Inzaghi. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Chi conosce bene Inzaghi assicura che in situazioni simili lui tende ad affidarsi a chi "lo ha portato" fino in fondo, quindi il bosniaco. E l'alternanza ragionata degli ultimi due mesi conferma questa tesi, con il belga che si è abituato a incidere dalla panchina nei match cruciali a metà settimana".