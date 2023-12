GdS – Inter, Inzaghi l’aveva già letta? Alla cena di Natale aveva detto…

Questa Inter è disegnata tutta alla perfezione da lui. C'è la firma di Simone Inzaghi sotto il primato in classifica nerazzurro, blindato ulteriormente dopo la vittoria di ieri sera con la Lazio. Sul tecnico nerazzurro si sofferma la Gazzetta dello Sport: "Alla cena di Natale di mercoledì scorso, mentre il presidente Zhang ricordava l’obiettivo seconda stella, Simone Inzaghi parlava così: «Tutto mi fa ben sperare per il futuro». Forse l’allenatore l’aveva letta in anticipo, questa serata.

«La capolista se ne va», cantano i tifosi nerazzurri al fischio finale, nel settore ospiti dello stadio Olimpico. Quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica Inzaghi non se li gustava dal febbraio 2022: allora era tempo di Carnevale, più giorni di scherzi (alla Giroud) che di regali. E sì che questa Inter è un regalo per il suo allenatore. E’ come chiudere un cerchio, questa vittoria: all’Olimpico, contro la Lazio, nelle ultime due stagioni il tecnico era andato in difficoltà, non solo per le sconfitte. Stavolta ha messo il timbro sul campionato, una volta per tutte".