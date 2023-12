GdS – Inter-Juve, l’asfalto si dilata ma la superiorità nerazzurra vale più di 4 punti

Un pizzico di tranquillità, nulla di più. La vittoria di Roma dà all'Inter un piccolo margine di classifica sulla diretta inseguitrice, nulla che possa però permetterle per il momento di pensare di togliere il piede dall'acceleratore. Racconta la Gazzetta dello Sport: "La Juve si è rimpicciolita nello specchietto retrovisore dell’Inter. Dopo una serie di sorpassi e contro-sorpassi, Simone Inzaghi ha sgasato sul rettilineo e se n’è andato via: 4 punti di vantaggio non li ha mai avuti in questa stagione.