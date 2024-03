"Frattesi porti pazienza. Il centrocampista che in questo campionato vanta più gol (4) che presenze da titolare (3) nemmeno stasera contro il Napoli giocherà dal 1’. Le indicazioni della rifinitura di ieri dicono che Inzaghi in mediana insisterà con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, 35enne alla diciassettesima di fila da titolare. Anche in attacco sarà dura rinunciare a Lautaro e Thuram, ma sono in salita le quotazioni di Sanchez che potrebbe insidiare il francese.