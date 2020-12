Gds – Inter, per quanto Conte si tappi le orecchie, stavolta sentirà rimbombare…

Dalla finale di Colonia, all’ultimo posto del girone di Champions. È la parabola dell’Inter che in pochi mesi ha vanificato quanto di buono fatto la scorsa stagione. Il percorso di crescita sembra sia in una fase di stallo. “Difficile ora parlare di una squadra che sta crescendo: da una finale di Europa League a un anno senza coppe; dai cinque gol allo Shakhtar di luglio, agli zero di ottobre e dicembre“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“La finale di Colonia doveva essere la base per la crescita di personalità e di spessore internazionale in questa stagione: tutto vanificato. Per quanto Conte si tappi le orecchie, stavolta sentirà rimbombare la delusione del popolo interista, assolutamente legittima”.

(Gazzetta dello Sport)