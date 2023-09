GdS – Inter, quattro giorni per capire di che taglia sei: i pensieri di Inzaghi…

Si gioca tanto l'Inter nei prossimi due impegni. Per dimostrare in campionato di essere più matura di un anno fa e in Europa di potersi candidare alla vetta del girone. Non bisognerà sbagliare e Simone Inzaghi lo sa bene, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge nel focus: "I prossimi quattro giorni saranno decisivi per misurare di che taglia siano i vicecampioni d’Europa.