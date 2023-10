GdS – Inter, Sanchez ancora non al suo livello: può essere utile a gara in corso

Pochi i dubbi in avanti dove Arnautovic non è ancora pronto (idem Cuadrado) e dove Sanchez non è ancora sul livello (come condizione e incisività) di Lautaro e Thuram. La ThuLa del resto come gol e assist in Europa ha fatto peggio solo di Guirassy e Silas dello Stoccarda: difficile per Inzaghi non schierarli titolari anche in Champions. Il Niño Maravilla, risparmiato a Torino dopo i 180' con il Cile, martedì può tornare utile a partita in corso, ma il tecnico di Piacenza nel finale contro i granata ha provato Mkhitaryan come seconda punta o comunque dietro il centravanti. Non è una soluzione dal 1', ma magari una mossa se il match dovesse mettersi in un certo modo".