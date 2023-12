GdS – Inter, Zhang ha chiesto il primo posto in CL: quando rilevò il club…

Il presidente nerazzurro non sarà a Milano ma dalla Cina ha mandato un messaggio allo spogliatoio in vista di stasera

In palio c'è un primo posto che fa gola. L'Inter proverà a regalarsi il primato nel girone di Champions League battendo la Real Sociedad e accontentando anche il presidente Zhang. Da lontano ha mandato un messaggio ai suoi ragazzi, come rivela la Gazzetta dello Sport: "Lo ha chiesto il presidente Steven Zhang in testa, anche gli ultimi giorni, unendo i complimenti per il cammino della squadra alla voglia di spronare tutti verso un altro successo. Il presidente non è a Milano, non sarà presente fisicamente neppure domani alla cena di Natale.