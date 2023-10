GdS – Lautaro, numeri record: neanche Mbappé e Haaland come lui

Di questo passo potrebbe addirittura disintegrare il record di gol in Serie A. Lautaro Martinez sta procedendo con una continuità incredibile, segnale evidente di crescita rispetto agli scorsi anni. Come lui praticamente nessuno, tranne una sola eccezione. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Si escluda Serhou Guirassy, il guineiano dello Stoccarda che non gioca la Champions ma sembra toccato da un fluido magico: 14 reti in otto partite, una ogni 46. Per il resto non c’è rivale di una squadra dei cinque campionati top capace di arrampicarsi alle altezze del Toro: Jude Bellingham ad esempio, l’uomo nuovo che riempie di stupore e bellezza il Real Madrid, riesce solo a sfiorarlo segnando ogni 94 minuti (10 in 11 partite)".