Alla fine sarà rinnovo di contratto, perché tutti vogliono così. Lautaro Martinez e l'Inter andranno avanti insieme con piena consapevolezza e convinzione, pronti a rinnovare un contratto che li legherà ulteriormente. Non per assenza di alternative, visto che l'attaccante argentino già più volte è finito nel mirino di altri club. Racconta la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Lautaro e l’Inter sono destinati a scegliersi di nuovo, dunque. E non che all’argentino manchino le occasioni di mercato. Anche negli ultimi mesi il suo entourage è stato sondato dai top club, alcuni operatori di mercato giurano che un pensiero l’abbia fatto pure il Psg, anche se dalla Francia non arrivano conferme in tal senso. Di certo c’è che Lautaro resterà il punto di riferimento assoluto dell’Inter anche in futuro. «Sto bene a Milano», ripete lui come un mantra. La firma sul nuovo accordo ne è la prova".