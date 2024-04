I sacrifici sul mercato non sono in agenda. L'Inter lavorerà la prossima estate per non toccare lo zoccolo duro a disposizione di Inzaghi, riservandosi la possibilità di intervenire in entrata grazie a un margine da ricavare da cessioni minori. La linea è abbastanza chiara e reggerà a meno di offerte clamorose e di richieste di cessione da parte di qualcuno che al momento non emergono. C'è una sola eccezione. La ricorda la Gazzetta dello Sport di oggi: