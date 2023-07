Gds – Lukaku, Roc Nation fa tentativo disperato con l’Inter. E intanto pensa di mollarlo

Servirebbe, però, un cambio di rotta di Lukaku che adesso rischia di perdere anche la collaborazione con il gruppo americano a cui si era legato mani e piedi prima della infatuazione per Ledure. Rom adesso attende nuove su altri fronti: dovrebbe aspettare lo sbloccarsi dell'affare con la Juve, ma i 40 milioni totali offerti dai bianconeri sono condizionati alla vendita di Vlahovic. Deve avvenire in fretta perché il Chelsea pretende di venderlo subito (per questo aveva trovato l'intesa totale con l'Inter), altrimenti lunedì lo aspetta in ritiro. I nerazzurri, invece, sfogliano già la margherita sul mercato in cerca di un centravanti alternativo a Romelu", scrive la Gazzetta dello Sport.