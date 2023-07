GdS – Telefonata di fuoco con Lukaku: “Sono volati gli stracci”. Ora decide l’Inter

Sono, quindi, ore di riflessione in viale della Liberazione: si medita su cosa fare con il figliol prodigo belga, se continuare su questa via o scaricarlo definitivamente e virare su altri obiettivi. Certo, stupisce un po' tutti, ma soprattutto il Chelsea, che serva un'opera di convincimento per fargli indossare la maglia che ha sempre detto di amare. I Blues stessi spingono per venderlo nelle prossime ore a chi per primo porterà i soldi a Londra, in questo caso il club di Zhang vista l'intesa formale già trovata. Se in Rom pesa l'irritazione per come sia stato gestito nell'ultimo periodo dell’anno, soprattutto in finale di Champions, tanto di ciò che è accaduto e accadrà dipende dal mondo variegato che si muove alle spalle del belga.