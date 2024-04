La formazione è pressoché fatta. L'Inter scenderà in campo contro il Cagliari senza Pavard e Lautaro, con Bisseck e Sanchez in rampa di lancio per rimpiazzare i due squalificati. L'unico dubbio riguarda il centrocampo, con Mkhitaryan diffidato a una settimana dal derby che potrebbe regalare lo scudetto della seconda stella. Rischiare l'armeno oppure no? Simone Inzaghi riflette. Questo scrive la Gazzetta dello Sport oggi: