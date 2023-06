Gds – Onana, Man United ha comunicato: offerta entro fine mese, ecco la cifra

"Il Manchester United ha rotto gli indugi e ha deciso di mollare il tavolo della trattativa per il rinnovo col portiere David De Gea, per puntare forte su André Onana. Ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza dello United e l’agente del portiere camerunese: gli inglesi hanno comunicato la loro decisione di presentare entro fine mese un’offerta ufficiale all’Inter per il cartellino di Onana.