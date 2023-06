Brozovic-Al Nassr, fumata bianca vicina: così l’Inter può sbloccare queste operazioni

L’Al Nassr vuole fortemente Marcelo Brozovic , tanto che ha alzato ancora l’asticella. Ora sul tavolo del croato c’è un ingaggio che supera i 20 milioni di euro a stagione. Una mossa per sbaragliare la concorrenza, ovvero il Barcellona che non ha mai perso di vista il giocatore. Come sottolinea il Corriere dello Sport , per sbloccare l’operazione occorre soddisfare anche il club nerazzurro, che ha fissato un prezzo di 25 milioni di euro. "Probabile che ci sia un po’ di flessibilità, in caso di aggiunta di bonus. La sensazione, comunque, è che la fumata bianca non sia così lontana".

"Anzi, non è da escludere che, a questo punto, sia la stessa Inter ad augurarsi di fare in fretta. In viale Liberazione, infatti, hanno ormai compreso come Brozovic abbia deciso di fare le valigie. Tanto vale allora garantirsi il massimo incasso possibile, così da poter agire anche sul mercato in entrata. Delle evoluzioni di Frattesi, ma ci sarebbe da blindare anche Bisseck, dopo l’intesa raggiunta a inizio settimana. Insomma, serve una scintilla e proprio Brozovic potrebbe accenderla, esattamente come è abituato a fare in campo".