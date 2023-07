Gds – Rottura Lukaku-Inter: più passa il tempo e più viene il dubbio che la Juve…

La rottura tra l'Inter e Romelu Lukaku è ancora fresca ma continua a far rumore. Il belga potrebbe finire alla Juventus ma la trattativa con i bianconeri non è ancora ufficialmente iniziata, in attesa della cessione di Vlahovic. E allora, si chiede la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo bianconero potrebbe essersi limitato a far sfumare il ritorno di Lukaku in nerazzurro?