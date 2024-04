L’operazione in chiusura con il fondo californiano Pimco garantisce 400 milioni in tre anni utili a ripagare Oaktree e ad avere ossigeno nella stagione in arrivo. Con questo secondo scudetto, che si aggiunge a due Coppe Italia e al tris di Supercoppe, Steven ha raggiunto l’indimenticato Angelo Moratti. Ma, vista la crescita del club e le nubi che non sono più minacciose come un tempo, perché non pensare di avvicinarsi al figlio Massimo, l’altro Moratti, ora a 16. In fondo, i nerazzurri sembrano avere appetito insaziabile, come il loro presidente".