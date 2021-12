Inter, a gennaio mercato che parte da una consapevolezza. Le eventuali occasioni…

Nel prossimo mese, come ha già spiegato Ausilio, la rosa nerazzurra dovrebbe rimanere invariata. A meno che...

Come si muoverà l'Inter nel mercato di gennaio? Ausilio e Marotta hanno dato indicazioni chiare nelle loro ultime uscite. Il direttore sportivo ha spiegato: "Penso che la squadra così com'è è forte e competitiva. Al mercato in entrata posso pensarci solo se arriva un giocatori, di quelli che stanno giocando meno, e chiede di andare via. Ad oggi nessuno ci ha chiesto di andare via, il numero di giocatori che abbiamo è perfetto. E siamo completi in ogni reparto».

Parole che testimoniano che la società è consapevole di avere allestito in estate una rosa competitiva. Il sito di Gianluca Di Marzio parla in questi termini della prossima sessione di mercato: «Se non ci saranno cessioni (Vecino potrebbe decidere di partire e in tal caso verrebbe sostituito) oppure occasioni a mercato in corso, l’Inter non dovrebbe fare operazioni in entrata durante il mese di gennaio, concentrandosi invece sui rinnovi dei calciatori della rosa in scadenza».