Gds: “Genoa-Inter, Lukaku-Lautaro e Darmian confermati. E c’è un importante rientro”

Falcidiata da assenze legate ad infortuni e Covid, l’Inter deve giocoforza andare avanti e mettersi alle spalle il KO nel derby e il pareggio in Champions League con il Borussia Monchengladbach. E l’occasione è ghiotta, domani alle 18 a Marassi con il Genoa. Queste le possibili scelte di Antonio Conte per la gara del Ferraris: “Dopo aver saltato il derby, Bastoni ha fatto il tagliando in Champions e si candida per una maglia da titolare. Anche perché l’ultimo nerazzurro colpito dal Covid è Hakimi, che crea un vuoto a destra: giocherà Darmian. Out Sanchez, che si è infortunato in Champions. Davanti spazio alla Lu-La“, spiega La Gazzetta dello Sport.

In casa Genoa, invece, “Maran dovrà decidere la formazione anche in base alle negatività da Covid. Ne sono usciti anche Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta, la cui condizione dopo lo stop andrà però valutata. Rispetto a Verona, dovrebbero tornare a disposizione almeno Pellegrini e Pjaca. Shomurodov ancora titolare accanto a Pandev”, conclude la Rosea.