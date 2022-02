LIVEBLOG / Genoa-Inter: 0-0. I tifosi: “Dove sei finita, amore?”

A Marassi i nerazzurri devono ripartire e i loro sostenitori sui social sono pronti a dire la loro

È la partita che serve all'Interper ritrovarsi. Da Marassi passano punti importanti e voglia di riscatto. I tifosi nerazzurri seguiranno la gara sui social e con i loro meme e le loro battute accompagneranno i nerazzurri in una gara che, dopo il pari del Milan con l'Udinese, si è fatta anche più importante. Vi raccontiamo la loro partita minuto per minuto.