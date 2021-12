Ginter, anche il Gladbach conferma l’addio. Il ds: “Ho chiesto al suo ag di…”

Le parole di Max Eberl: "Voglio che tutti si concentrino sul club, sulla seconda parte di stagione e su questa situazione"

E' di ieri sera la notizia dell'addio a fine stagione a parametro zero di Matthias Ginter al Borussia Moenchengladbach. E arriva la conferma ufficiale anche della società, che tramite il ds Max Eberl ha dichiarato: "Ho detto ai ragazzi (che vanno in scadenza, ndr) senza mezzi termini che vorrei che tutto ciò che non ha nulla a che fare con il Borussia e la seconda metà della stagione fosse chiarito entro la fine di quest'anno. Voglio che tutti si concentrino sul club, sulla seconda parte di stagione e su questa situazione.

I giocatori dovrebbero usare i prossimi giorni per chiarire le loro preoccupazioni a destra e a manca. E prenderemo anche alcune decisioni per poter iniziare a prepararci in modo pulito e chiaro per la seconda metà di stagione. Ginter? Ho contattato la sua agenzia prima di Natale e li ho informati che avremmo programmato senza di lui il tutto entro l'estate al più tardi. Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossima stagione e con chi no e in quali circostanze andremo nella seconda metà della stagione. Era importante per noi".