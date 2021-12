Inter, per Ginter grande apprezzamento: “E il club gli ha già comunicato che…”

Oltre alla convenienza economica dell'eventuale operazione, l'Inter di Matthias Ginter apprezza esperienza e duttilità tattica

Oltre al centrocampo, anche la difesa è un reparto che in casa Inter subirà una mezza rivoluzione in estate. Stefan De Vrij andrà in scadenza nel 2023 e servirà capire cosa fare di lui, mentre i contratti di Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio termineranno il prossimo giugno.

E il club nerazzurro ha individuato in Matthias Ginter, difensore classe '94 che si libererà a parametro zero in estate, il profilo giusto. Spiega Calciomercato.com: "Oltre alla convenienza economica dell'eventuale operazione, l'Inter ne apprezza esperienza e duttilità tattica - può giocare anche da centrocampista davanti alla difesa - e ha fatto pervenire la sua manifestazione di interesse al ragazzo, che dal prossimo 1° febbraio può firmare per un nuovo club.