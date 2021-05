Sky – Inter, Zhang ha chiesto rinuncia a due stipendi: totale 25 mln. Le altre opzioni…

Il punto sulla giornata di oggi, con l'arrivo del presidente alla Pinetina, per la proposta ai giocatori di rinunciare alle ultime due mensilità del 2020

Pochi fronzoli ma diretto al punto e senza diplomazia. Così a Skysport descrivono l'atteggiamento di Steven Zhang per il discorso sugli stipendi fatto alla squadra dopo l'allenamento di oggi. Con i due ad al fianco, il numero uno nerazzurro ha chiesto a staff tecnico e giocatori di rinunciare a due mensilità arretrate. Come già detto in giornata si tratta degli ultimi due mesi del 2020.

"Una condivisione delle difficoltà nella consapevolezza delle difficoltà del momento. Contrazione dei ricavi, difficoltà che riguardano tanti club e non solo l'Inter e una strada da intraprendere che non ammette deroghe. La richiesta è di assecondare le scadenze nella speranza che tutti viaggino nella stessa direzione nella comprensione del momento. Per rispettare le scadenze federali il club nerazzurro dovrà rispettare entro il 31 maggio alcune mensilità e ha bisogno di tagliare il costo del lavoro del 15%. Gli stipendi a cui è stato chiesto di rinunciare pesano sul costo complessivo del lavoro di almeno 25 mln e se i giocatori dovessero accettare la riduzione sarebbe una boccata d'ossigeno per il club", spiega Andrea Paventi.

Viene confermato che non tira aria di risposta positiva da parte dei calciatori alla richiesta di Zhang. I giocatori confrontandosi tra di loro decideranno in blocco di non accettare anche se poi le risposte dovranno arrivare in maniera individuale. Un "no quasi scontato" e la ricerca di altre strade. Tra queste la spalmatura degli ingaggi e il rinnovo dei contratti con l'allungamento degli anni di lavoro all'Inter. Ovviamente per chi non è in scadenza di contratto.