Sono settimane complicate per l’Inter, a livello extra-campo. Si susseguono infatti diverse voci su un possibile cambio di proprietà alla guida del club nerazzurro, con il presidente Steven Zhang che potrebbe cedere il controllo della società al fondo BC Partners. L’attuale numero uno nerazzurro, però, non molla e continua a supportare e a tifare la squadra di Antonio Conte. Ecco il suo post per festeggiare la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan: