Continua la trattativa per il rinnovo dell’attaccante argentino Lautaro Martinez che chiede l’aumento di stipendio. L'agente temporeggia e spera di strappare un ingaggio faraonico, la proprietà aspetta e non vorrebbe sforare la doppia cifra.

“Oaktree vuole vincere, ma dalla prossima stagione, l'Inter comincerà a puntare anche allo scudetto del bilancio, quello per cui non c'è spazio per ingaggi a doppia cifra. O Lautaro si "ac-contenta" della proposta ricevuta (8 milioni) oppure la faccenda si complica. Diciamo che il capitano ha l'opportunità di dimostrarsi interista oltre le parole. Marotta per esempio è convinto che non ci saranno problemi”, scrive il Giornale.