Il Giornale: “Suning ritira l’Inter dal mercato. Anzi: gli Zhang assicurano che…”

Suning è sbarcato nell'Inter per vincere e finché i soldi ci sono stati, non ha certo lesinato gli investimenti

Dopo varie voci su possibili insediamenti di BC Partners o di PIF, ora sembrano non esserci più dubbi: c'è ancora Suning nel futuro dell'Inter . La proprietà cinese è infatti salda al timone del club e dovrebbe aver superato le grosse difficoltà di un anno fa. E la volontà è quella di andare assolutamente avanti, come scrive Il Giornale: "Suning è sbarcato nell'Inter per vincere e finché i soldi ci sono stati, non ha certo lesinato gli investimenti. Curiosamente, perché poi a volte è così che va il calcio, la vittoria più importante è arrivata in coda alla stagione più difficile.

Quella in cui per le conseguenze della pandemia, le restrizioni imposte dal governo cinese, la crisi internazionale, ha fatto materialmente fatica a pagare addirittura gli stipendi. Eppure ha dominato il campionato. Suning ufficialmente ha ritirato l'Inter dal... mercato. La società non è in vendita, e anche se l'operazione che ha fruttato il prestito di Oaktree (275 milioni al tasso elevatissimo del 12%) ricorda molto quella che poi ha portato il Milan da Yonghong Li alla pancia del fondo Elliott, gli Zhang assicurano di volere restare a Milano per molto tempo (dopo le voci su Pif, anche qui arabe). Di certo, finora Suning con l'Inter non ci ha guadagnato, ma solo rimesso un sacco di soldi".