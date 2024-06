"Sono settimane frenetiche in casa nerazzurra. Sta nascendo il nuovo corso targato Oaktree e domani è attesa una tappa fondamentale, visto che, insieme al CdA, verrà eletto il nuovo presidente in sostituzione di Steven Zhang. Ma l’agenda non si esaurisce all’Assemblea dei soci. A ruota, infatti, potrebbe essere chiusa una tripla partita, quella dei rinnovi di contratto di Inzaghi, Barella e, soprattutto, Lautaro. Dopo il via libera di quest’ultimo, insomma, l’Inter sta per sistemare tre fondamentali mattoni per il suo futuro tecnico".