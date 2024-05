I fondi non hanno molta flessibilità nel sostenere aumenti di capitale, soprattutto se non programmati con largo anticipo e non funzionali a obiettivi precisi. Non sarebbe perciò una sorpresa se il nuovo azionista impartisse direttive più stringenti che in passato. In tal caso, bisognerebbe ragionare sulla convenienza economica a rinnovare contratti molto onerosi appesantendo così un monte ingaggi che l’Inter deve progressivamente ridurre, rispetto alle eventuali possibilità di cessione sul mercato. Non è logico attendersi smantellamenti o smobilitazioni, ma un’accelerazione sul sentiero di equilibrio non sembra un’ipotesi tanto fantasiosa".