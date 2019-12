Giulini: “Nainggolan? Stiamo facendo un favore all’Inter. Difficile un’operazione per…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter: “Se c’è una data per ridiscutere con l’Inter? Sinceramente no, stiamo vedendo questi mesi siamo soddisfatti: lui è contento di essere tornato a Cagliari e noi siamo contenti delle sue prestazioni. E’ un leader determinante per le giocate e per come trascina la squadra. In questo momento non ci stiamo pensando, poi a marzo aprile sarà il momento per iniziare a chiacchierare. E’ un giocatore dell’Inter, di grande valore e che si sta rilanciando bene. Purtroppo credo che stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter. Vedo molto difficile un’operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto”.