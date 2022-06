Gnonto: “Inter era casa, ecco perché sono andato via. Con l’Italia…”

Le parole del giovane attaccante che ha debuttato nell'Italia di Mancini entrando al posto di Politano in Italia-Germania

Roberto Mancini ha mandato in campo in Italia-Germania ben sei debuttanti. Scelta per nulla banale, premiata soprattutto nel caso di Wilfried Gnonto. Il giovane attaccante classe 2003 (ex Inter, ora allo Zurigo) ha servito a Pellegrini l'assist per il momentaneo 1-0, dimostrando grande personalità e zero paura davanti ad avversari di primissimo livello. A fine partita ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Penso di aver sfruttato al massimo questa occasione. Ho fatto una buona partita e sono contento. Mi godo ogni momento, ogni allenamento, è un privilegio essere qui. Devo tutto ai miei genitori, da quando sono piccolo hanno fatto tanti sacrifici, spero di ripagarli sempre. Il latino a scuola? Sì, mi piaceva il latino, penso sia una materia molto importante. Sapevo che Kehrer era già ammonito, perciò l'ho puntato. Ho provato a mettere una palla difficile da prendere per Neuer in area e ci sono riuscito. Gli attaccanti devono rischiare sempre".